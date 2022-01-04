Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 5 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

В предании говорится о том, что Прокопий родился и жил на территории Иерусалима, служа чтецом в Кесарийской церкви. В обязанности Прокопия входило еще и разъяснение Священного Писания, а также его перевод на сирийский язык.



Прославился Прокопий тем, что за свою праведную жизнь получил дар чудотворения и начал исцелять больных. Наместник Палестины, в свою очередь, проводил активную борьбу с последователями христианской веры.



Поэтому Прокопия арестовали и стали заставлять отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это, за что был казнен.

Какие традиции на праздник

5 января верили, что загаданное сегодя желание обязательно сбудется - а для этого целый день нужно воздержаться от лени, тягостных мыслей и обильных гуляний, но провести время с пользой и быть отзывчивым.

У женщин на Прокопия было свое занятие. Они собирались по несколько человек и отправились в лес, чтобы отыскать под снежным покровом траву ефилию (разрыв-трава). Из такой травы готовили отвары. В народе верили, если выпить это зелье, то горбатый человек спину расправит, а невысокий подрастет.

Что нельзя делать

Не рекомендуется в эту субботу сильно наедаться и злоупотреблять алкоголем. В противном случае неминуемы проблемы со здоровьем, которые могут превратиться в хронические заболевания.

Нельзя давать в долг 5 декабря, иначе можно лишиться благополучия и удачи. Причём речь идёт не только о деньгах, но и о продуктах, вещах и т. п.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Если в этот день снег с сильным ветром, значит, месяц июль будет дождливым и сырым.

Если на Федула ветрено, то это сулило хороший урожай.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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