Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. Так, во многих городах и регионах Казахстана жители выходят на акции в поддержку митингующих в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
В ряде городов и районов протестующие перекрывают дороги. Ситуация накаляется, возникают стычки с силовиками. Протестующие требуют переговоров с местными властями, в очаги сопротивления стягивают военную технику и крупные силы полиции.
Самые многочисленные митинги проходят в Актау (центр Мангистауской области) - там собралось порядка 16 тысяч человек и в Жанаозене - около 10 тысяч протестующих.
В Нур-Султане пришедшие на акцию требовали организовать телемост с митингующими в Актау для того, чтобы выразить им поддержку. Полиция задержала несколько человек.
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Тем временем в Алматы перекрыта площадь Республики и в центре города не работает мобильный интернет.
Стоит отметить, что протест начали автовладельцы в городе Жанаозен Мангистауской области, они потребовали снизить цены на сжиженный газ, которые с 1 января повысились с 60 до 120 тенге ( 7,53 гривны - прим.ред) за литр.
Напомним, о протесте в центре Киева: на улице заметили танки, фото с места событий.
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