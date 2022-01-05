Погода в Украине в среду, 5 января, будет с почти весенней температурой воздуха, однако картину подпортят дожди и штормовой ветер.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В южных и центральных областях обещают +6...+10 градусов. На Западе– +5...+10 градусов. Более низкие температуры будут в восточных и северных областях: днем +4… +7, а ночью до -5 градусов.

В Киеве днем столбики термометров будут держаться на уровне + 6...+ 8 градусов, ночью – + 2...+ 4. Также в столице прогнозируют дождь.

Наиболее обильных осадков следует ждать жителям западных регионов. Сухо будет только на Юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях.

В связи с ожидаемыми осадками возможно повышение уровней воды:

на 0,5-1,5 м на большинстве рек Закарпатской области и на реках бассейна Прута, Сирету, без негативных последствий;

выход воды на пойму р.Латорица-г.Мукачево, р.Латорица-г.Чоп; р.Стара-с.Зняцево (уровень опасности желтый);

на 1,5-2,0 м в нижнем течении г.Боржава, выход воды на пойму, частичное затопление автодороги В.Комяти-Шаланки и сельхозугодье ряда сел Береговского и Хустского районов Закарпатской области (уровень опасности).

Сложные погодные условия 5 января будут в Карпатах. Там прогнозируют ночью сильный мокрый снег, местами вьюги, на дорогах гололедица, днем сильный дождь; порывы ветра 25-28 м/с (и уровень опасности, желтый).

На высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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