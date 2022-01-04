Пестрая погода ожидается в Украине в среду, 5 января, - сразу будет и дождь, и мокрый снег, и даже солнце, но с последним повезет не всем.

Согласно прогнозу погоды от Укргидрометцентра, 5 января, в Укране будет стоять плюсовая температура, по крайней мере в светлые часы, местами воздух прогреется до +13.

Так, на Западе завтра будет весь день идти дождь, ветер южно-западный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут от 7-8 до 9-12 градусов со знаком плюс. Ночью будет несколько холоднее - 3-5 тепла.

На Севере ожидается дождь с мокрым снегом и мокрый снег, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем будет +4...+6, ночью около нуля.

Мокрый снег с дождем накроет и Восток, ветер будет южно-западный 7-12 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до 4 тепла, ночью -2...-3.

Центр и Юг насладятся солнышком, которое выглянет днем, осадки в виде дождя и мокрого снега при этом должны прекратиться еще ночью. Днем термометры покажут 8-9 со знаком плюс, а в темное время суток температура опуститься до +2...+4. В Крыму потеплеет до +13. Ветер южно-западный, 7-12 метров в секунду.

Известный украинский синоптик Наталья Диденко отметила, что сейчас украинцам стоит "оторваться от холодильников" и порадоваться весенней атмосферой на улице, ведь это продлится недолго. Похолодание ударит уже на Рождество, 7 января.

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