Все потому, что Минэкономики обновило предельные цены на топливо, от которых АЗС смогут устанавливать свою наценку на стоимость бензина.

Об этом сообщает today.ua. Цена бензина в Украине в 2022 году вырастет. Ожидается, что подорожание начнется уже зимой, однако ожидать его "полноценного" наступления стоит весной.

Учитывая новые предельные цены, закупочная цена газа подорожает. Отметим, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и соответственно снижают после их уменьшения. Поэтому в ближайшее время цена горючего на АЗС может возрасти.

По прогнозам экспертов, уже в скором времени литр бензина А-95 будет стоить почти 31 грн.

Эксперты считают, что стоимость этого топлива начнет расти весной. По их словам, на это повлияют два фактора: стабильная ситуация на польском рынке и сезонный фактор, ведь зимой обычно сокращается потребление автогаза, что приводит к стабилизации цен.

Стоит отметить, что 15 мая 2021 года в Украине ввели государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо с целью предотвращения злоупотреблений АЗС и доступности горючего для населения.

Напомним, бензин подорожал на 20%, цена автогаза также взлетела: обнародованы официальные данные Госстата.

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