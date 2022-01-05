После оттепели в Украине снова начнет постепенно понижаться температура, а на смену дождям во многих областях придет мокрый снег.

О том, какой будет погода в четверг, 6 января, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

В первые дни января в Украину пришла оттепель, которая была вызвана теплым воздухом с юга, затянутым циклоном. Эти дни воздух двигался в циклоне, однако сейчас он постепенно исчезает. К 6 января ему на смену придет холодная воздушная масса с северо-запада.

Она принесет с собой понижение температуры и осадки.

В частности, мокрый снег и дожди со снегом пройдут 6 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, черкасской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.

На севере и западе страны ночью столбики термометров опустятся до -1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до -1…+6 градусов.

В центре ночные температуры будут колебаться от 0 до +3 градусов, а дневные – от 0 до +8.

На востоке ночью ожидается от 0 до +6 градусов, а днем – от +2 до +10.

На юге будет теплее всего: от +3 до +8 градусов ночью и от +7 до +13 градусов днем.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение: на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

В горах Черновицкой области, в среднегорье Львовской области сохранится снеголавинная опасность 2 уровня.

Настоящие морозы вернутся в Украину уже 7 числа, когда ночью местами ожидается до -6 градусов в западных областях.

Напомним, в Украине резко подскочит температура, возможны подтопления.

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