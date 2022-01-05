Более шести миллионов украинцев уже подали заявки на получение тысячи за полную вакцинацию от коронавируса по программе "єПідтримка" - на что граждане тратят деньги, и что можно приобрести еще.

З первые две недели после запуска программы "єПідтримка" более 6,2 млн украинцев подали заявки на получение "ковидной" тысячи гривен. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Отмечается, что 700 млн грн из полученных средств уже потрачены. Самыми популярными видами расходов стали книжные магазины (250 млн грн), кинотеатры (210 млн грн), ж/д и авиа перевозки (90 млн грн); театры, концерты и другие развлечения (87 млн грн) и спорт (59 млн грн).

Всего с начала действия программы выплачено более шести млрд грн.

Со второй половины января же 2022 года вакцинированные граждане также смогут приобрести на "ковидную" тысячу лекарства. Однако это касается только людей старше 60 лет.

Примечательно, что получить средства могут только совершеннолетние украинцы, у которых есть COVID-сертификат в мобильном приложении "Дія". Позже планируется ввести альтернативный оффлайн-механизм.

Средства предоставляются на четыре месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

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