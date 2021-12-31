По состоянию на 30 декабря более 5,8 млн граждан Украины направили заявки "Дію", чтобы получить 1000 грн за вакцинацию.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, программа "е-Підтримка" будет продолжаться весь следующий год. Все, кто еще не успел подать заявку, могут ее оформить в "Дії". При этом тем, кто обратится с 30 декабря, средства начислят уже в 2022 году.

Чтобы получить тысячу гривен по программе "е-Підтримка", нужно обновить "Дию", зайти в раздел "Услуги" и нажать кнопку "е-Підтримка".

Деньги придут на виртуальную карту банка, который вы выберете. Это может быть банк, в котором у вас нет счета.

Также карту можно будет получить в отделениях банков - офлайн. Там необходимо указать, что вам нужна карта "е-Підтримка". Тогда при получении услуги "Дія" сразу подтянет ваш счет и не нужно будет оформлять виртуальную карту в онлайн-банкинге.

Тысячу за вакцинацию можно потратить на абонемент в спортивный зал или фитнес-центр, билет в кинотеатр или театр, поход в музей, билет на железнодорожные или авиаперевозки, покупку книг. Получить деньги наличкой невозможно.

Напомним, в приложении "Дія", украинцам сообщили о новой полезной функции: "Теперь все изменится"

Как сообщала Politeka, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."

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