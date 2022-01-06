Погода в очередной раз делает резкий финт - весенние температуры и дожди с мокрым снегом сменятся на небольшой мороз и отсутствие осадков.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра. Так, на Рождество, 7 января, в Украину возвращаются морозы - не такие сильные, как были накануне Нового года, что не может не радовать. Кроме того, по всей территории страны установится солнечная погода - осадки в виде снега в нескольких областях на Севере прекратятся еще ночью, а днем будет уже ясно.

Холоднее всего 7 января - на Западе. В темное время суток морозы достигнут -6. В светлые часы температура будет колебаться от -1 до +1. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

До 4-5 градусов со знаком минус ожидается ночью на Севере. Днем здесь возможно потепление до +1. Тоже без осадков, ветер 3-8 метров в секунду.

На Востоке, Центре и Юге днем до 2-3 тепла (в Крыму до +7), а ночью около нуля. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Будет ясная погода.

По данным известного синоптика Натальи Диденко, в Киеве в ночь на Рождество будет пролетать снег, похолодает до 2-4 градусов мороза, днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля.

"Появится снова гололедица! Колядуйте с умом, не бегайте от дома к дому, или между домами, а от квартиры к квартире", - предупредила эксперт.

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