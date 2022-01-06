Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра. Так, на Рождество, 7 января, в Украину возвращаются морозы - не такие сильные, как были накануне Нового года, что не может не радовать. Кроме того, по всей территории страны установится солнечная погода - осадки в виде снега в нескольких областях на Севере прекратятся еще ночью, а днем будет уже ясно.
Холоднее всего 7 января - на Западе. В темное время суток морозы достигнут -6. В светлые часы температура будет колебаться от -1 до +1. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.
До 4-5 градусов со знаком минус ожидается ночью на Севере. Днем здесь возможно потепление до +1. Тоже без осадков, ветер 3-8 метров в секунду.
На Востоке, Центре и Юге днем до 2-3 тепла (в Крыму до +7), а ночью около нуля. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Будет ясная погода.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Вылетевшие из "Мастер Шеф" участники едко высмеяли соперницу, прорвавшуюся в финал: "Я же из села сама"
Старший сын Виктора Павлика рассекретил, что получил от отца и его новой жены в подарок: "Вот она, моя мечта..."
По данным известного синоптика Натальи Диденко, в Киеве в ночь на Рождество будет пролетать снег, похолодает до 2-4 градусов мороза, днем 7 января в столице будет без осадков и около нуля.
"Появится снова гололедица! Колядуйте с умом, не бегайте от дома к дому, или между домами, а от квартиры к квартире", - предупредила эксперт.
Напомним, мощные снегопады обрушатся на Киев: когда ждать настоящей зимы
Как сообщала Politeka, зима вернется в Украину после резкого потепления, названа дата: морозы до -6 и новые опасности
Также Politeka писала, что в Украине резко подскочит температура, возможны подтопления: кому угрожает опасность