6 января Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ о бустерной дозе для всех вакцинированных против коронавируса.

Об этом Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook. Бустерная вакцина должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Он объяснил, что "бустер" нужен, через 6-9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19. Для третьей дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в приложении «Дія» ориентировочно в конце января 2022 года.

К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в МОЗ сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.

Также Politeka писала, о тысяче за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.