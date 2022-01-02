На це питання відповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін виданню " Суспільне ".

Кузін повідомив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може призводити до непередбачуваних наслідків і спрогнозувати, як швидко він буде поширюватися – можливості немає.

"Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно, залежно від розвитку ситуації, можливо все. Адже ми розуміємо, що "Омікрон" може призводити до непередбачуваних наслідків. Спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яка буде навантаження, немає можливості, але локдаунів поки не очікуємо", - розповів він.

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