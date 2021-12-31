Як пише Politeka.net, про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, програма "е-Підтримка" триватиме весь наступний рік. Всі, хто ще не встиг подати заявку, можуть її оформити в "Дії". При цьому тим, хто звернеться з 30 грудня, кошти нарахують вже в 2022 році.
Щоб отримати тисячу гривень за програмою "е-Підтримка", потрібно оновити" дію", зайти в розділ" Послуги "і натиснути кнопку"е-Підтримка".
Гроші прийдуть на віртуальну карту банку, який ви виберете. Це може бути банк, в якому у вас немає рахунку.
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Також карту можна буде отримати у відділеннях банків-офлайн. Там необхідно вказати, що вам потрібна карта "е-Підтримка". Тоді при отриманні послуги" Дія " відразу підтягне ваш рахунок і не потрібно буде оформляти віртуальну карту в онлайн-банкінгу.
Тисячу за вакцинацію можна витратити на абонемент в спортивний зал або фітнес-центр, квиток в кінотеатр або театр, похід в музей, квиток на залізничні або авіаперевезення, покупку книг. Отримати гроші готівкою неможливо.
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