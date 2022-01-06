Максимальный объем импорта угля за весь период поставки смогла осуществить в декабре 2021 года компания "ДТЭК Энерго". Она привезла в Украину из США и Колумбии морем 350 тыс. тонн угля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Завершили разгрузку двух последних "Панамаксов". Уголь с пятого судна был полностью отгружен в порту "Черноморск" еще 1 января. Шестое судно разгрузили в порту ТИС 3 января. Сейчас американский и колумбийский уголь либо уже на ТЭС, либо направляется туда железной дорогой", - говорится в сообщении компании на странице Facebook.

Также ДТЭК сообщил, что готовится встречать три новых партии угля уже в январе. Топливо с 7-9-го "Панамаксов" также пополнит склады ТЭС компании.

Напомним, по данным Министерства энергетики, запасы угля на ТЭС ДТЭК за последнюю неделю выросли на 4,5% - до 336 тыс. тонн. В общей сложности запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на 4 января превысили 500 тыс. тонн.

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