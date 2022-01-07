Украинцам придется платить налоги даже за подарки и старую прибыль, речь о неофициальных доходах. Выявить "нарушителя" довольно просто. Налоговая сравнит официальные доходы человека с расходами. Разницу между ними как раз и обложат налогом, если тот не сможет подтвердить происхождение средств, пишет Finance.ua.
Под проверку налоговой подпадают следующие доходы: независимая профессиональная деятельность (например, парикмахеры, работающие дома); доходы, полученные не от официального работодателя; средства, поступившие из-за рубежа; доход по сдаче недвижимого имущества в аренду; доходы от инвестиций; подарки; прощенные долги и кредиты, если сумма превышает четверть минимальной зарплаты; прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат; средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь; деньги от продажи недвижимого имущества.
Также придется заплатить за активы: сбережения, превыщающие 400 тысяч гривен; жилую недвижимость, площадью более 120 квадратных метров.
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Если украинцы, подпадающие под проверки, до сентября 2022 года не подадут нулевую декларацию (и добровольно не уплатят налоги), то им придется заплатить:
- 5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;
- 2,5% с ОВГЗ;
- 10% от остальной части собственности.
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