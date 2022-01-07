Налоговая служба с начала этого года будет использовать косвенные методы налогового контроля - а, значит, скрыть настоящие доходы уже не получится.

Украинцам придется платить налоги даже за подарки и старую прибыль, речь о неофициальных доходах. Выявить "нарушителя" довольно просто. Налоговая сравнит официальные доходы человека с расходами. Разницу между ними как раз и обложат налогом, если тот не сможет подтвердить происхождение средств, пишет Finance.ua.

Под проверку налоговой подпадают следующие доходы: независимая профессиональная деятельность (например, парикмахеры, работающие дома); доходы, полученные не от официального работодателя; средства, поступившие из-за рубежа; доход по сдаче недвижимого имущества в аренду; доходы от инвестиций; подарки; прощенные долги и кредиты, если сумма превышает четверть минимальной зарплаты; прибыль от продажи продукции животноводства, если сумма превышает 50 минимальных зарплат; средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь; деньги от продажи недвижимого имущества.

Также придется заплатить за активы: сбережения, превыщающие 400 тысяч гривен; жилую недвижимость, площадью более 120 квадратных метров.

Если украинцы, подпадающие под проверки, до сентября 2022 года не подадут нулевую декларацию (и добровольно не уплатят налоги), то им придется заплатить:

5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;

2,5% с ОВГЗ;

10% от остальной части собственности.

Напомним, "штрафы до 8500 гривен": в Украине начали действовать более жесткие правила, кого затронет

Как сообщала Politeka, налог за жилье придется платить по-новому: сколько украинцам придется выложить в 2022-м

Также Politeka писала, что с 1 января украинцам придется платить налог на землю сельскохозяйственного назначения