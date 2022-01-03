С этого месяца в Украине выросли штрафы за ряд правонарушений, среди которых оказалось и наказание для женщин, которые не встанут на военный учет.

В частности, 1 января в силу вступил закон, который регламентирует использование регистраторов расчетных операций (РРО) для ФОП. В нем указано, что все предприниматели, которые входят во 2 – 4 группы плательщиков единого налога обязаны использовать кассовые аппараты в своей работе.

При этом данное правило распространяется на ФОПы вне зависимости от объемов оборота денег или сферы деятельности.

За несоблюдение данного правила предусмотрены штрафы. При первом нарушении ФОП должен будет заплатить 100% от суммы чека, а если нарушение повториться – уже 150%.

От использования кассовых аппаратов ФОП 2-4 групп освобождаются только в случае проведения оплаты путем банковских переводов.

Кроме того, штрафы вырастут для украинок, которые не встанут на воинский учет в соответствии с новым приказом Минобороны. Так, сами женщины должны будут заплатить от 850 до 1700 гривен. Для руководителей организаций, где работают нарушительницы, штраф будет больше – от 5100 до 8500 гривен.

Напомним, налог за жилье придется платить по-новому, озвучены цифры.

Как сообщала Politeka, кого в Украине коснутся новые правила с 16 января.

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