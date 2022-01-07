Гороскоп на 2022 год сулит многим знакам Зодиака кардинальные изменения и насыщенные события - для некоторых перемены начнутся уже в первые месяцы нового года.
Астрологи прогнозируют, что три знака зодиакального круга получат возможность разбогатеть, пишет 24 НТР.
Овен
Звезды принесут рожденным под этим созвездием повышение на работе, а предпринимателям – масштабирование бизнеса. Кроме того у Овнов может появиться подработка на стороне. Рекомендуется не тратить заработанное, а сделать накопления.
Телец
У Тельцов ожидается повышение квалификации. Особое внимание следует уделить отношениям с коллегами и уладить все старые конфликты. Умение держать язык за зубами, такт и быстрота реакции напрямую повлияет на ваше материальное положение.
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Лев
Астрологи советуют вернуть старые долги, с которыми вы давно попрощались. Хобби или новые таланты начнут приносить заметную прибыль.
Напомним, что пять знаков Зодиака могут сорвать финансовый джек-пот в январе.
Как сообщала Politeka, четырех знаков Зодиака ждет везение и удача в 2022 году.
Также Politeka писала, каким знакам Зодиака сильно повезет, а на кого свалятся проблемы.