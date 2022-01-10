В День Иосифа Обручника особенно берегли маленьких детей, поскольку считалось, что на них 11 января начинает охотиться нечистая сила.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 11 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Верующие чтят память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся, если хотят встретить свою любовь.

За его праведную жизнь и чистоту душевную и телесную именно его избрал Господь быть Своим мнимым отцом на земле и хранителем Божией Матери. Иосиф воспитывал Младенца, нянчил Его, менял пеленки, проявлял всю заботу, чтобы Младенец Христос с Богородицей чувствовали себя защищенными и покрытыми любовью и добротой. Иосиф, забывая о своей старости, помогал во всех нуждах Божией Матери, учил Господа плотницкому ремеслу, дающему возможность заработать на жизнь.

Какие традиции на праздник

Наши предки верили, что 11 января за детьми начинает охотиться нечистая сила, поэтому крестьяне делали все возможное, чтобы защитить детей от опасности.

Детям в этот день запрещали выходить из дома, а на ночь в кроватку клали железный предмет, например, серп. Считалось, что это поможет уберечь ребенка от влияния злых сил.

Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печаль.

Что нельзя делать

Запрещается браться за важные дела, потому что в этот день ничего хорошего не получится.

Поскольку в этот день по земле ходит нечисть, то пытались без большой надобности из дома не выходить.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Запотевшие окна –ждите оттепели.

Звезды мерцают на небе — к морозам.

Северный ветер и безоблачное небо предвещают приближение холодов.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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