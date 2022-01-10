Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 11 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Верующие чтят память Иосифа Обручника, мужа Девы Марии и воспитателя Иисуса Христа. Святой был покровителем семьи и брака. Ему молятся, если хотят встретить свою любовь.
За его праведную жизнь и чистоту душевную и телесную именно его избрал Господь быть Своим мнимым отцом на земле и хранителем Божией Матери. Иосиф воспитывал Младенца, нянчил Его, менял пеленки, проявлял всю заботу, чтобы Младенец Христос с Богородицей чувствовали себя защищенными и покрытыми любовью и добротой. Иосиф, забывая о своей старости, помогал во всех нуждах Божией Матери, учил Господа плотницкому ремеслу, дающему возможность заработать на жизнь.
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Какие традиции на праздник
Наши предки верили, что 11 января за детьми начинает охотиться нечистая сила, поэтому крестьяне делали все возможное, чтобы защитить детей от опасности.
Детям в этот день запрещали выходить из дома, а на ночь в кроватку клали железный предмет, например, серп. Считалось, что это поможет уберечь ребенка от влияния злых сил.
Если 11 января во дворе дома разжечь костер, то вместе с дровами сгорят все горести и печаль.
Что нельзя делать
Запрещается браться за важные дела, потому что в этот день ничего хорошего не получится.
Поскольку в этот день по земле ходит нечисть, то пытались без большой надобности из дома не выходить.
Издавна существуют погодные приметы на этот день
- Запотевшие окна –ждите оттепели.
- Звезды мерцают на небе — к морозам.
- Северный ветер и безоблачное небо предвещают приближение холодов.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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