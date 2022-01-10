Власти подсчитали, сколько инфляция может составить в нынешем году, и задумались об антикризисных мерах - среди прочего, широко обсуждается введение "продуктовых чеков".

Так, инфляция в сырьевой продовольственной группе товаров в 2022 году может составлять от 10% до 20%, что приведет к инфляционному скачку до 8-10%. Такие данные привел советник президента Олег Устенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Как вариант помощи населению справиться с серьезным инфляционным шоком, учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая - почти 50%, в стране могут появиться "продуктовые чеки". В США, к примеру, существуют аналогичные "food stamps". Распространять эти "чеки" собираются с использованием приложения "Дія".

"Продуктовые чеки" нельзя будет превратить в деньги, но можно обменять на продовольственные товары.

Также рассматривается вариант, как компенсировать украинцам расходы на продукты, - выплаты на виртуальную карту, как с "тысячей за вакцинацию".

Отметим, в Украине после новогодних праздников резко вырос в цене "борщевой набор". Картофель подорожал почти на одну гривну. Сейчас килограмм этого продукта стоит в среднем 13,6 грн. Стоимость лука подскочила до 14 грн за килограмм (белый стоит свыше 27 грн., а синий - почти 25 грн). Морковь обойдется в 11,5 грн. за килограмм. Стоимость свеклы составляет более 15 грн.

Напомним, что рекордная цена на хлеб зафиксирована в Днепре: несмотря на богатый урожай

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