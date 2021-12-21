В Украину импортировали рекордное количество сыра - по словам экспертов, это должно существенно повлиять на формирование цены на продукт.

Об этом сообщает ТСН. Перед новогодними праздниками в страну поступила огромная партия сыра из-за границы - около 4 тонн. В частности, импортировали 2,5 тыс. тонн твердого и полутвердого сыра.

По словам экспертов, ввоз иностранного продукта значительно повлияет на формирование цены на сыр на украинском рынке. Это значит, что отечественным производителям придется либо сокращать производство, либо существенно снижать цены на свою продукцию, чтобы товар продавался.

Причин для дороговизны украинского сыра несколько. Во-первых, дефицит молока и увеличение его цены. Во-вторых, огромные наценки дистрибьюторов (около 12%-15%) и торговых сетей (еще 15%-20%). В-третьих, в Украине более дорогое производство.

Ранее эксперты прогнозировали подорожание сыра перед Новым годом, как это произошло, например, с мясом и бакалеей. Так взлетит на 4% цена твердого сыра обычных сортов. Многие украинцы его покупают не только для сырных нарезок, а и для салатов и многих других блюд. Ближе к Новому году он будет стоить около 276 грн/кг.

Напомним, цены бьют рекорды: новое болезненное подорожание отразится на украинцах

Как сообщала Politeka, украинцев готовят к ценовому удару, подорожает подсолнечное масло: сколько будет стоить литр.

Также Politeka писала, что украинцев ждет очередное подорожание.