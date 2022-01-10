Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова встретила седьмое судно класса Panamax, которое доставило в Украину американский уголь. Страна получила 75,5 тыс. т угля. Еще одна партия из 82,5 тыс. т ожидается 11 января.

Об этом сообщила компания «ДТЭК Энерго», передает Obozrevatel.

«ДТЭК Энерго продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой «Панамаксы», которые доставляют 158 тыс. т топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. В целом это 215 тыс. т для нужд украинских ТЭС», - цитирует пресс-служба слова генерального директора «ДТЭК Энерго» Ильдара Салеева.

Всего ДТЭК законтрактовал 9 судовых поставок. Это около 618 тыс. т угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС «Центрэнерго», прибыло в Украину 20 ноября. Пять "панамаксов", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыли в течение декабря. Еще три судовые поставки приходят в январе.

«Импортируемый компанией уголь, в дополнение к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества», - отметил Салеев.