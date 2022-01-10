Кабинету Министров должен подготовить отдельную программу выплаты 1 тысячи гривен в рамках программы «єПідтримка» для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, пишет пресс-служба ОП.

Как известно, сейчас деньги по программе могут получить только украинцы старше 18 лет, кторые прошли полный курс вакцинации.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, уже более 6,7 млн ​​украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках программы «єПідтримка». На соответствующие счета украинцев уже перечислено 6 млрд. грн.

В рамках программы украинцы воспользовались 1 млрд грн, из которых на книги было израсходовано 35% средств, кино – 29%, ж/д билеты – 13%, театры – 12%, спортклубы – 7,5% и т.д.

Также разрабатывается порядок введения категории «лекарства» для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу – 14 813 184 человека, получили две дозы – 13 980 473 человека, получили дополнительную дозу – 6 224 человека, бустерную дозу – 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

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