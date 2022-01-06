В Украине скоро ожидается очередной рост количества случаев COVID-19, к новому всплеску пандемии уже готовится медицинская система.

Об этом в эфире на телеканале "1+1" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ. Новая волна COVID-19 из-за распространения штамма "Омикрон"в Украине неизменно ожидается в феврале.

80% украинцев, у которых обнаружили заражение штаммом "Омикрон", находились за границей. В связи с чем Минздрав и ввел бустерную дозу COVID-прививки.

По данным главы Минздрава, только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения. Речь идет о Киеве (73%), Киевской (55%) и Полтавской (51%) области.

Виктор Ляшко уточнил, что пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день), поэтому призвал украинцев не откладывать вакцинацию.

Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в мире зафиксирован новый абсолютный рекорд суточных случаев коронавируса – 2 миллиона 552 тысячи. США (704 тыс), Франция (332 тыс), Великобритания (194), Италия (189), Испания (137) – пятерка лидеров, но рост числа случаев происходит на всех континентах.

Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.

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