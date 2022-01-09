Штрафы для невакцинированных от коронавируса граждан старше 50 лет вводятся в Италии. Наказание предусмотрено в размере 100 евро (3 108 грн), пишет La Repubblica.

Штрафовать начнут с 1 февраля 2022 года.

Кроме того, с 15 февраля вступают в силу штрафы для непривитых сотрудников частных и государственных компаний, а также фрилансеров. Для выходу на работу итальянцам необходимо будет показать "зеленый" сертификат с отметкой о бустерной дозе вакцинации или перенесенном COVID-19.

Проверять наличие документа у подчиненных должны работодатели. Если у работников не будет "зеленого паспорта", им грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро (примерно 46,5 тысяч гривен), а работодателя при этом могут оштрафовать на сумму от 400 до 1000 евро.

Тех, кто имеет официально подтвержденные противопоказания к вакцинации, штрафовать не будут.

Также сообщается, что с 20 января ходить в парикмахерские, салоны красоты, косметологические кабинеты можно будет только с "зеленым" паспорт, но в отметке о бустерной дозе необходимости нет. С 10 января это правило распространится на проезд в общественном транспорте, с 1 февраля – на госучреждения, магазины и банки.

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