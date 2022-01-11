Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 12 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
12 января православная церковь чтит память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за веру при императоре Максимилиане. Проживала мученица в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество бедным, а свою жизнь проводила в посте и молитве.
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Какие традиции на праздник
Святой мученице молились те, кто томился желудком. Верили, что она обязательно поможет.
В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные пиры.
Если в семье кто-то заболел, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.
Что нельзя делать
- Нельзя шить и прясть, потому что это принесет несчастье.
- Употреблять пищу с солью — к проблемам со здоровьем.
- Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе призовете на себя беду.
Издавна существуют погодные приметы на этот день
- Если на Анисию воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.
- Считается, что если на Анисию дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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