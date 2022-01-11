В народном календаре этот день назван Анисья Зимняя, Порезуха, а все потому что наши предки 12 января резали гусей и свиней к Васильеву вечеру.

Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 12 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

12 января православная церковь чтит память христианской святой Анисии Солунской, пострадавшей за веру при императоре Максимилиане. Проживала мученица в христианской семье в греческом городе Салоники. После смерти родителей она раздала имущество бедным, а свою жизнь проводила в посте и молитве.

Какие традиции на праздник

Святой мученице молились те, кто томился желудком. Верили, что она обязательно поможет.

В старину на Анисью ходили в гости к родственникам и друзьям, устраивались пышные пиры.

Если в семье кто-то заболел, то можно провести ритуал для его выздоровления. Нужно выйти на перекресток и громко сказать имя больного человека.



Что нельзя делать

Нельзя шить и прясть, потому что это принесет несчастье.

Употреблять пищу с солью — к проблемам со здоровьем.

Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе призовете на себя беду.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Если на Анисию воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.

Считается, что если на Анисию дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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