В ближайшие дни жителям Украины придется на себе ощутить магнитные бури - проблемы со здоровьем могут начаться за день до самого сильного пика.

Как сообщает Politeka.net, буря красного уровня будет продолжаться два дня и в пиковые часы ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.

Магнитная буря красного уровня накроет Землю уже в конце этой недели – в воскресенье, 16 января. Проблемы со здоровьем могут начаться уже в субботу, 15 января. Специалисты отмечают, что эта буря достигнет уровня G1 – Кр 5.

Такие бури считаются самыми серьезными. Они оказываются опаснее всего для людей с хроническими недугами. При интенсивных бурях увеличивается риск сердечных приступов, нервных срывов и прочих неблагоприятных последствий.

Медики советуют в дни магнитной активности уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури, есть лёгкую пищу, отказаться от употребления кофе.

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