Из-за снегопадов 22 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в среднегорье Львовской области сохраняется значительная лавинная опасность.

Невероятной красоты фото заснеженых Карпат показали сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. За прошедшие несколько дней в Карпатах существенно опустилась температура и выпало очень много снега.

По состоянию на утро, 22 декабря, на горе Поп Иван зафиксировано 21 градус мороза. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат – горе Поп Иван Черногорский – в течение двух суток выпало более 50 см снега. Местами сугробы достигают выше 1 м. Белый покров укрыл деревья и горы.

Сейчас, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван – облачно с прояснениями.

Пользователи сети порадовались зимней сказки в комментариях под фото: "Это просто невероятно", "Очень красиво", "Зимняя красота", "Космический пейзаж", "Это супер круто. Зима. У нас минус десять".

Стоит отметить, что по данным синоптиков, сильные морозы сохранятся в Украине еще несколько дней. Однако уже с 25 декабря температура воздуха начнет постепенно повышаться.

При этом синоптики советуют водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости и гололеда.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.