Невероятной красоты фото заснеженых Карпат показали сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. За прошедшие несколько дней в Карпатах существенно опустилась температура и выпало очень много снега.
По состоянию на утро, 22 декабря, на горе Поп Иван зафиксировано 21 градус мороза. На одной из самых высоких вершин украинских Карпат – горе Поп Иван Черногорский – в течение двух суток выпало более 50 см снега. Местами сугробы достигают выше 1 м. Белый покров укрыл деревья и горы.
Сейчас, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, на горе Поп Иван – облачно с прояснениями.
Пользователи сети порадовались зимней сказки в комментариях под фото: "Это просто невероятно", "Очень красиво", "Зимняя красота", "Космический пейзаж", "Это супер круто. Зима. У нас минус десять".
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Стоит отметить, что по данным синоптиков, сильные морозы сохранятся в Украине еще несколько дней. Однако уже с 25 декабря температура воздуха начнет постепенно повышаться.
При этом синоптики советуют водить автомобили с осторожностью из-за ухудшения видимости и гололеда.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.