Свежим прогнозом погоды на четверг, 23 декабря, поделились специалисты Укргидрометцентра. Сильное похолодание, которое началось пару дней назад на всей территории Украины, к сожалению, продолжится. При этом погода будет стоять ясная, без осадков.
Холоднее всего завтра будет на Востоке. Столбики термометров ночью здесь опустятся до -14...-16 градусов, днем ожидаются морозы до -11.
В Центре и на Севере следует подготовиться к 13-14-градусным морозам в темное время суток, днем до -10.
На Юге, традиционно, теплее всего. -6...-8 градусов ночью и -4...-6 днем.
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На Западе морозы ударят до -12 ночью и -7 градусов днем.
В Киеве в четверг, 23 декабря, температура воздуха будет колебаться в пределах 7-9 градусов ниже нуля днем и 12-14 градусов со знаком минус ночью. Ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков.
По данным народного синоптика Натальи Диденко, похолодание в Украине продлится до пятницы, затем градусы поползут вверх, на выходных уже - до небольших "плюсов". Потепление придет с мокрым снегом и дождем. Столь резкие погодные перепады, предупреждает Диденко, могут негативно сказаться на метеозависимых украинцах.
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