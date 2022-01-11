Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в ближайшие 6-8 недель омикрон-штаммом коронавируса может заразиться больше 50% жителей Европы.
Такой прогноз он дал, опираясь на данные американского Института показателей и оценки здоровья.
Ханс Клюге добавил, что лишь по состоянию на 10 января 26 стран сообщили, что более 1% их населения заболевает COVID-19 еженедельно, о случаях заболевания Омикроном говорят – 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии.
Клюге ссылаясь на Институт показателей и оценки здоровья (IHME) отметил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах. Он обладает высокой способностью к распространению и может заразить даже тех, кто раньше был инфицирован или вакцинирован.
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Стоит отметить, что накануне коронавирус диагностировали у 5429 жителей Украины, но гораздо больше людей от него вылечилось – 7761. В то же время недуг унес жизни еще 219 граждан.
Напомним, что в МОЗ предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможности нового локдауна.
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