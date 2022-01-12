Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 13 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.
История праздника
Накануне Старого Нового года (по старому стилю 13 января) в Украине отмечали Щедрый вечер.
Этим праздником завершается период «Святых вечеров», который длится с 6 по 12 января, когда не разрешалось выполнять любую хозяйственную работу.
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Какие традиции на праздник
Главным блюдом на праздничном столе у наших предков считалось блюдо из свинины. Кроме того, варили кашу, а заодно и гадали на ней: если хороша получалось, того же ждали от наступившего года, и наоборот.
Наши предки верили: что чем пышнее накрыт праздничный стол, тем богаче будет семья в этом году. Поэтому и называют вечер щедрым.
В эту ночь, несмотря на запреты церкви, гадали. Считается, что гадания в Щедрый вечер отличаются особенной точностью.
Что нельзя делать
Нельзя ставить на праздничный стол блюда из рыбы и птицы. Считают, что так счастье может взлететь или выплыть из дома.
Не стоит 13 января давать или брать деньги в долг, иначе долги будут преследовать весь год.
Также не стоит выносить мусор и перечислять мелочь в кошельке, чтобы не отпугнуть достаток.
Издавна существуют погодные приметы на этот день
- Если 13 января на улице туман, значит, в Новом году человека ждет счастье, а урожай будет богатым.
- Сильная метель обещает богатый урожай орехов.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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