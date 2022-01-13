Об этом сообщил у себя на ФБ-странице сооучредитель Monobank Олег Гороховский. Он отметил, что пост о мошенничестве можно считать официальным заявлением.

"В связи с многочисленными запросами, хочу предостеречь клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Никаких! Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов", - заявил Гороховский.

По его словам проблемой уже занимаются служба безопасности банка вместе с правоохранителями, "чтобы остановить деятельность этих жуликов, которые появляются как грибы после дождя".

"Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями и знакомыми", - подытожил банкир.

Кроме того, Гороховский призвал бойкотировать "неприкрытое воровство" логотипа банка, перечислив, по его мнению, "нарушителей" - monopizza, monoтакси и мороженое Mono.

"Также не имеют к нам никакого отношения", - отметил Горовховский.

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