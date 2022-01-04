Национальный банк изменил требования к капиталам банков, выдающим потребительские кредиты, утверждается, что новые правила призваны увеличить устойчивость банков к возможным кризисам и так далее.

НБУ сообщил об ужесточении правил, выдвигаемым к капиталам банков с первого января. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Нацбанка.

Новые требования призваны усилить устойчивость банков к возможным кризисам, защитить сектор накопления и сохранить финансовую стабильность.

Так, минимальное требование к покрытию капиталом операционного риска в 50% расчетного размера с увеличением до 100% с первого января 2023 года. По международным стандартам, банки обязаны иметь капитал на покрытие и для кредитных, и для операционных рисков. Вес требований к капиталу растет из-за возможных рисков мошенничества вследствие перевода бизнеса в онлайн.

Повышение риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%. Ценным бумагам в иностранной валюте присваиваются весы риска, в зависимости от международного рейтинга. Для ОВГЗ нашего правительства в иностранной валюте вес риска будет составлять 100%. Норма будет вводиться постепенно для ценных бумаг, которые покупают с 1 апреля 2021 года.

Стоимость непрофильных активов повысилась с 25% до 50%, которые вычитаются из основного капитала.

Это требование действует с 2021 года, его цель побудить банки лучше освобождать балансы от неликвидных активов, не приносящих доходы, но отражаются по завышенной стоимости.

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