Ряд сайтов украинских правительственных учреждений, а также приложение "Дія" в ночь на 14 января подверглись серьезной кибератаке - специалисты до сих пор ликвидируют последствия.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил у себя в Телеграм-канале, как обстоят дела с данными украинцев, сохраненными в приложении "Дія".

"Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров. Приложение Дія работало и работает стабильно", - заявил Федоров.

Кроме того, министр отметил, что ряд государственных сайтов сейчас все еще отключены администраторами в целях локализации и киберрасследования. По его словам, большая часть сайтов уже восстановлена.

"Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи", - добавил Федоров.

Напомним, под удар хакеров попали сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, МОН, Минспорта, Минэнерго и Минагрополитики. На страничке МОН в Фейсбук призвали украинцев пользоваться сейчас другими площадками госорганов, а именно в соцсетях.

На стартовых страницах некоторых сайтов было опубликовано сообщение на нескольких языках, предположительно, от виновников атаки: "Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее...".

Напомним, телефоны украинцев массово взламывают: «приходит SMS и…»

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