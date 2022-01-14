Много украинцев уже воспользовались программой "єПідтримка", по которой получили тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса - стоит ли ее декларировать, ответили в НАПК.

Кампания декларирования в Украине проходит до 31 марта 2022 года. Об этом напомнили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) в Фейсбук, пишет Politeka.net.

Встревоженным украинцам объяснили, нужно ли декларировать тысячу за вакцинацию, полученную в результате участия в программе "єПідтримка".

Так, отмечается, указанные средства не являются доходом для декларирования. Тысяча за вакцинацию, получена не наличными, а в качестве цифрового ваучера, который можно потратить на определенный перечень услуг и товаров (кино, театр, книги, авиа и ж/д билеты и так далее).

Если же деньги не будут использованы в течение четырех месяцев, то они автоматически вернутся в госбюджет. Отмечается, что тысяча за вакцинацию переводится на специальный счет и в безналичной форме, и не облагается налогом, не являясь доходом, поэтому в декларировании она не нуждается.

"Понятно, что ту 1000, которая поступила на виртуальную карточку/счет, декларировать не нужно потому, что это только возможность, а не доход. Но я могу получить услугу (например, абонемент в бассейн) или товар (например, книгу)... А вот стоимость безвозвратной услуги или товара, по-моему, уже следует задекларировать, если по Закону", - прокомментировал один из пользователей Сети.

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