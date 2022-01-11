Так, в Минздраве анонсировали перевод ряда медицинских услуг в электронный режим. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
По ее информации, в этом году в приложении Дія появятся:
- медицинские выводы для получения водительского удостоверения (не нужно будет бегать за справками к разным врачам, все можно будет получить у семейного врача);
- заключение декларации с семейным врачом;
- будут цифровизированы медицинские выводы о смерти;
- согласие на посмертное донорство.
«И один из таких масштабных проектов в этом году – это электронные рецепты. То есть, все рецепты на рецептурные препараты, на наркотики, антибиотики теперь будут в электронном формате», — добавила Карчевич.
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Кроме того, по словам Карчевич, украинцам уже разрешили аннулировать фальшивые COVID-сертификаты. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу.
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