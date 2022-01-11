У властей большие планы по цифровизации сферы охраны здоровья на 2022 год - украинцам рассказали, к чему готовиться.

Так, в Минздраве анонсировали перевод ряда медицинских услуг в электронный режим. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

По ее информации, в этом году в приложении Дія появятся:

медицинские выводы для получения водительского удостоверения (не нужно будет бегать за справками к разным врачам, все можно будет получить у семейного врача);

заключение декларации с семейным врачом;

будут цифровизированы медицинские выводы о смерти;

согласие на посмертное донорство.

«И один из таких масштабных проектов в этом году – это электронные рецепты. То есть, все рецепты на рецептурные препараты, на наркотики, антибиотики теперь будут в электронном формате», — добавила Карчевич.

Кроме того, по словам Карчевич, украинцам уже разрешили аннулировать фальшивые COVID-сертификаты. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу.

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