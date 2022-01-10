В Минздраве отмечается, что некоторые средства защиты не упоминаются в документах, регулирующих противоэпидемические правила, ведь они не защищают от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава. Так, прозрачные пластиковые "маски" – это не средство индивидуальной защиты против коронавируса.

"Длительное время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные "маски". На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", — подчеркнули в Минздраве.

Таким образом, люди, использующие прозрачные "маски", не имеют эффективного средства индивидуальной защиты. Они ведь плотно не прилегают к лицу.

"Фактически люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", – отмечают в Минздраве.

В Минздраве подчеркнули, что пластиковые прозрачные "маски" не упоминаются ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

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