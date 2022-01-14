На учет поставлены 29 антимикробных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений", - говорится в разъяснении.
С апреля антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства будут отпускать по электронным рецептам.
Таким образом, украинцам, которым понадобится антибиотик, предстоит следовать следующему алгоритму:
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обратиться к своему врачу, который должен выписать рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);
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врач предоставит пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве;
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пациент идет в аптку, подключенную к ЕСОЗ, сообщает номер рецепта, и тогда фармацевт сможет отпустить необходимое лекарство.
Отмечается, что неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов приводит к снижению их эффективности. К слову, в 2020-м году в Украине, согласно статистике, объем продаж и закупок противомикробных препаратов превысил 6,4 млрд. гривен, это на 40% больше, чем в 2018 году.
Ранее мы рассказывали, что ряд медициснких услуг в этом году переведут в цифровую плоскость. В частности, с помощью приложения "Дія" украинцы смогут получать медицинские выводы для получения водительских прав, заключать декларации с врачом или давать согласие на посмертное донорство.
Напомним, медицинские услуги по-новому, в МОЗ раскрыли, что изменится в этом году: "В приложении Дія появятся..."
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