В Украине с 1 января в медучреждениях начали вести учет антимикробных препаратов, а вскоре изменится и алгоритм получения этих лекарств пациентами.

На учет поставлены 29 антимикробных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений", - говорится в разъяснении.

С апреля антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства будут отпускать по электронным рецептам.

Таким образом, украинцам, которым понадобится антибиотик, предстоит следовать следующему алгоритму:

обратиться к своему врачу, который должен выписать рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

врач предоставит пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве;

пациент идет в аптку, подключенную к ЕСОЗ, сообщает номер рецепта, и тогда фармацевт сможет отпустить необходимое лекарство.

Отмечается, что неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов приводит к снижению их эффективности. К слову, в 2020-м году в Украине, согласно статистике, объем продаж и закупок противомикробных препаратов превысил 6,4 млрд. гривен, это на 40% больше, чем в 2018 году.



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