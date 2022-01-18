В Львове украинские полицейские спасли кошку, которая надышалась продуктами горения во время пожара, произошедшем в спальном районе города.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области. Спасатели прибыли на сообщение о пожаре в одной из квартир на улице Юрия Липы. Выяснилось, что в помещении не было никого, кроме кошки.

Кошка по кличке Микки уже успела надышаться угарным газом, ей было плохо. Спасатели вынесли животное на улице, и патрульные оказали ей первую помощь. Затем копы отвезли ее к ветеринару.

"В одной из охваченных пламенем квартир полицейский Владимир Микиевич увидел без сознания кошку и не оставил животное. Став на колени, едва дотянулся до кошки и вынес ее из дома. Сердце у животного не билось. Напарница Мария Алешина сделала искусственный массаж сердца кошке и смогла привести ее в чувство", — говорится в сообщении.

Украинцы в комментариях похвалили полицейских и пожелали, чтобы все новости были такими хорошими: "Пусть все новости будут только такими", "Человек с большой буквы, тот кто спас кошку", "Красавцы. Плюс в карму", "Долгих лет этой девушке!", "До слёз трогательное видео", "Хоть одна положительная новость".

Напомним, что по Киеву разгуливает лиса, которая не боится людей и дружит с собаками.

Как сообщала Politeka, ребенок провалился под лед, на помощь бросилась собака.

Также Politeka писала, что собаку бросили на 13-градусном морозе.