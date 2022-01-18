В Национальном заповеднике "София Киевская", чрезвычайное происшествие произошло в ночь с пятницы на субботу, в результате падения крест разбился на части.

Об этом сообщает ТСН. Сильный ветер сорвал трехметровый крест с купола Софийского собора в центре Киева. Пропажу заметила охрана заповедника. В результате падения крест разбился на части

Кресты на куполах Софии заменяли 40 лет назад. Как отмечает заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, это недолгий срок. По его словам, если правильно придерживаться всех технологий, то кресты могут простоять вечно. Но советские реставраторы то ли действительно спешили, то ли допустили ошибку: основу крестов, черный металл, обернули медью.

"Есть законы физики, есть правила химии, они незыблемы… Эти металлы между собой сработали и друг друга "съели. Термопара – взаимодействие черного металла с цветным", – говорит он.

Вес креста составляет 50 килограмм. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

В "Софии Киевской" ежедневно пристально следят за прогнозами погоды. В случае, если синоптики прогнозируют ветер, на зданиях закрепляют всё, что можно закрепить. Однако на куполах это сделать невозможно.

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