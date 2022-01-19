Об этом сообщается на сайте NASA. Диаметр астероида 2022 AE1 составляет около 70 метров (высота более двух девятиэтажек), а риск столкновения с Землей назван максимальным среди всех известных околоземных объектов.
Движется он со скоростью 19,83 километра в секунду. Специалисты рассчитали, что небесное тело может столкнуться с нашей планетой 4 июля 2023 года с вероятностью в 0,06%.
Впрочем отмечается, что даже если и случится настолько маловероятное событие, губительных последствий для Земли не будет. Речь идет о астероиде, размеры которого сравнимы с Тунгусским метеоритом.
Объект в настоящее время получил один балл по туринской шкале. По этой шкале величина опасности определяется с учетом математической вероятности столкновения, а также кинетической энергии соударения - от нуля, если вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда неизбежно столкновение.
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Также к Земле летит астероид Апофис. Ученые из ВНИИ ГОЧС заявили, что он может врезаться в нашу планету. Названа предполагаемая дата – 13 апреля 2029 года.
Сообщается, что скорость сближения небесного тела оценивается в 7,42 километра в секунду.
Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.
Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.
Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.