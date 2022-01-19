15 января стало известно, что в Словакии 29-летняя украинска Елена Лозинская погибла, упав с высоты 400 метров.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Obozrevatel.

Так, недавно стало известно, что в Словакии украинская путешественница Елена Лозинская погибла. Это произошло 15 января, когда девушка поднималась на Высокие Татры. Путешественница подскользнулась и упала с высоты 400 метров.

Елену Лозинскую пытались спасти местные туристы, однако, травмы были тяжелыми, и врач, который прибыл на место уже ничем не мог ей помочь. Вертолетом путешественницу доставили в больницу и полиции.

"Она была амбициозной, очень позитивной, веселой девушкой. Много ездила, знакомилась с миром. Я прочитал о ее гибели, очень грустно", – рассказал один из её друзей.

Также, вместе с Еленой Лозинской в горах был её муж Богдан, с которым она постоянно путешествовала. Тело Елены Лозинской собираются доставить самолетом в Украину.

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