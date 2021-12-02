"Трудно поверить, что ее нет"

Знаменитый американский актер и продюсер Алек Болдуин неожиданно заявил, что вообще не нажимал на курок пистолета, из которого была застрелена украинка Галина Гатчинс во время злополучного инцидента на съемках фильма «Ржавчина».

Громкое признание Болдуин сделал в интервью американскому каналу ABC. В то время как все считают, что актер случайно сделал выстрел из пистолета, который оказался заряжен неизвестно по чьей вине, сам артист утверждает, что вообще не имеет к выстрелу отношения.

«Ну, курок не был нажат. Я не нажал на спусковой крючок… Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал на курок. Никогда», - заявил Болдуин.

В то же время он подчеркнул, что не мог даже представить, что в пистолете окажутся боевые патроны.

В своем заявлении Болдуин отметил, что Гатчинс на съемочной площадке была любима всеми. По словам артиста, он часто думает, что мог бы сделать иначе в тот злополучный день.

«Даже сейчас мне трудно поверить, что ее нет», - признался актер.

Отметим, что трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина» произошла 22 октября. Тогда пистолет, находившийся в руках Болдуина, выстрелил боевым патроном, которого в нем не должно было быть. В результате погибла украинка по происхождению, 42-летняя оператор Галина Гатчинс.

Против Болдуина и продюсеров фильма подано несколько гражданских исков. По факту случившегося проводится расследование.

Напомним, новое ЧП случилось на съемочной площадке, где Болдуин застрелил украинку.

Как сообщала Politeka, стало известно, что Галина Гатчинс произнесла перед смертью.

Также Politeka писала, что подруга застреленной Болдуином украинки рассказала о ней.