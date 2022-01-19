Как пишет Politeka.net, на странице Инстаграм «Где в Киеве» появились фото интерьера квартиры, которую ранее выставили на продажу на одном из сайтов недвижимости за кругленькую сумму.

Известно, что квартира располагается по адресу ул. Большая Житомирская. Она находится на четвертом этаже дома, состоит из трех уровней и занимает площадь более 300 кв. м. Потенциальным покупателям предлагают приобрести пятикомнатное жилье, обставленное в стиле Ренессанса.

Впрочем, замысловатый интерьер с колоннами, камином мансардным потолком и диваном в ванной впечатлил далеко не всех украинцев. В сети вокруг квартиры за миллион долларов разгорелось бурное обсуждение. В частности, людей интересовало, во сколько может обойтись коммуналка в таком жилье.

«Надо брать. Не знал куда лимон баксов пристроить. А тут хоп!!! Вариантик... Коммуналка думаю та к тыщ 20 грн в месяц, или больше?», «Дизайн для цыганского барона разве что», «к сожалению, наличие больших денег, абсолютно не означает, наличие вкуса», «Интересно было бы посмотреть в глаза владельцу и спросить, зачем ему диван в туалете», «Пузата хата какая-то, а не дом», «Очень Безвкусный ренессанс», «в стиле охотничьего домика бывшего начальника гаи…по цене виллы в Каннах», «Какой-то старый провинциальный музей», - пишут люди.

Напомним, украинцев обложат новыми налогами, придется заплатить даже за старые квартиры.

Как сообщала Politeka, захламленная квартира вспыхнула в Одессе: спасатели не смогли спасти хозяйку.

Также Politeka писала, как выглядел Киев с высоты птичьего полета 63 года назад.