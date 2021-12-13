Об этом сообщает Obozrevatel. Налоги будут досчитывать за расходы, которые не смогут подтвердить, в частности, речь идет и о покупке жилья.
Ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия. Если окажется, что украинец тратит больше, чем зарабатывает, к нему возникнут вопросы: откуда взялись деньги? Уплачены ли с них налоги? И если налогоплательщик не сможет ответить, его заставят доплатить 19,5% налога.
В момент, когда украинец попытается продать старую квартиру, которая была куплена много лет назад, налоговая сможет спросить, откуда взялись деньги, чтобы, к примеру, 15 лет назад приобрести жилье. Если его купили за счет родителей, то за такой подарок также нужно было заплатить налог.
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Неуплаченные налоги доначисляют не на всю сумму покупки, а лишь на разницу между доходами, которые были задекларированы, и стоимостью покупки.
Косвенные методы налогового контроля означают, что налоговая сможет контролировать не только то, как украинцы платят налоги с доходов, но и как тратят деньги.
Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.
Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.
Также Politeka писала, что украинцам до конца года поднимут зарплату.