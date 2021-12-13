Украинцы будут вынуждены заплатить налоги за приобретенные ранее объекты недвижимости или дорогие вещи, доходы на приобретение которых не могут подтвердить.

Об этом сообщает Obozrevatel. Налоги будут досчитывать за расходы, которые не смогут подтвердить, в частности, речь идет и о покупке жилья.

Ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия. Если окажется, что украинец тратит больше, чем зарабатывает, к нему возникнут вопросы: откуда взялись деньги? Уплачены ли с них налоги? И если налогоплательщик не сможет ответить, его заставят доплатить 19,5% налога.

В момент, когда украинец попытается продать старую квартиру, которая была куплена много лет назад, налоговая сможет спросить, откуда взялись деньги, чтобы, к примеру, 15 лет назад приобрести жилье. Если его купили за счет родителей, то за такой подарок также нужно было заплатить налог.

Неуплаченные налоги доначисляют не на всю сумму покупки, а лишь на разницу между доходами, которые были задекларированы, и стоимостью покупки.

Косвенные методы налогового контроля означают, что налоговая сможет контролировать не только то, как украинцы платят налоги с доходов, но и как тратят деньги.

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