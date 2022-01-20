Погода устроит украинцам новые испытания, атаковав страну с двух сторон – с Запада ворвутся снегопады, а в восточных регионах сильно опустится температура.

Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз на четверг, 20 января. Зима вновь вступит в свои права, атаковав Украину со всех сторон. По всей стране ожидается ухудшение погодных условий и снижение температуры.

С Запада в Украину ворвутся снегопады, которые атакуют половину страны. Снег ожидается во всех западных регионах и частично в Центре. Днем в западных областях будет около -1..2 градусов, а ночью температура опустится до -3..-8 градусов.

В Центре будет похожая погода. Днем около 0-3 градусов, а ночью до -3..-7 градусов.

В восточных регионах будет сухо, но сильно похолодает. Днем ожидается около -1..-4 градусов, а ночью температура резко упадет до -9..-13 градусов. С северных областей холод распространится на все восточные регионы.

На Юге будет теплее всего – около 3-5 градусов днем. Правда, ночью сильно похолодает в Херсонской области. Температура опустится до -10.

Добавим, что уже 21 января снегопады ожидаются по всей Украине. Однако морозы отступят, а температура будет держаться с небольшим минусом.

Напомним, что снежные заносы и морозы до -16 атакуют Украину: синоптики озвучили прогноз.

Как сообщала Politeka, морозы ворвутся в Украину, какой будет погода.

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