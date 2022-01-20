Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре опубликовали прогноз на четверг, 20 января. Зима вновь вступит в свои права, атаковав Украину со всех сторон. По всей стране ожидается ухудшение погодных условий и снижение температуры.
С Запада в Украину ворвутся снегопады, которые атакуют половину страны. Снег ожидается во всех западных регионах и частично в Центре. Днем в западных областях будет около -1..2 градусов, а ночью температура опустится до -3..-8 градусов.
В Центре будет похожая погода. Днем около 0-3 градусов, а ночью до -3..-7 градусов.
В восточных регионах будет сухо, но сильно похолодает. Днем ожидается около -1..-4 градусов, а ночью температура резко упадет до -9..-13 градусов. С северных областей холод распространится на все восточные регионы.
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На Юге будет теплее всего – около 3-5 градусов днем. Правда, ночью сильно похолодает в Херсонской области. Температура опустится до -10.
Добавим, что уже 21 января снегопады ожидаются по всей Украине. Однако морозы отступят, а температура будет держаться с небольшим минусом.
Напомним, что снежные заносы и морозы до -16 атакуют Украину: синоптики озвучили прогноз.
Как сообщала Politeka, морозы ворвутся в Украину, какой будет погода.
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