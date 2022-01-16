Спасатели и синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Украине в понедельник, 17 января.

Как передает Politeka.net, 17 января в Украине ожидаются сильные порывы ветра, в некоторых областях объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый. Об этом предупредили в Государственной служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (первый уровень опасности, желтый). Более сильный ветер прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Днем порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Предупреждают о втором уровне опасности, оранжевом.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в понедельник, 17 января, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень опасности).

Напомним, что по состоянию на воскресенье, 16 января, из-за непогоды без света остались 67 населенных пунктов в пяти регионах Украины.

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