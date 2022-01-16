Как передает Politeka.net, 17 января в Украине ожидаются сильные порывы ветра, в некоторых областях объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый. Об этом предупредили в Государственной служба по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (первый уровень опасности, желтый). Более сильный ветер прогнозируют во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Днем порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. Предупреждают о втором уровне опасности, оранжевом.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в понедельник, 17 января, в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень опасности).
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пристыдила украинцев, побывав на ферме в Швейцарии: "Возможно ли..."
Внезапно ушел из жизни участник «Холостячки», мужчине было всего 34 года: подробности трагедии
Конфликт Билык и Вакарчука всплыл наружу, на что обиделась певица: "Я впервые об этом говорю"
Найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте..."
Напомним, что по состоянию на воскресенье, 16 января, из-за непогоды без света остались 67 населенных пунктов в пяти регионах Украины.
Напомним, вслед за мокрым снегом в Украину ворвутся морозы, зима продолжит атаку: какой будет погода
Как сообщала Politeka, аномальная погода обрушилась на украинскую землю, видео
Также Politeka писала, что непогода в Украине разбушевалась, есть жертва: подробности и кадры последствий