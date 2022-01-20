В Украине начинается очередная волна заболеваемости COVID-19 - количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

В Минздраве обнародовали свежую информацию по количеству заболевших за последние сутки, 19 января. Впервые с ноября прошлого года в Украине более 18 тысяч новых случаев COVID-19.

В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника. Больше всего новых заражений насчитали в Ивано-Фрнаковской (2777), Львовской (1440), Тернопольской (1145), Сумской (1137) областях и Киеве (1409).

Также о начале пятой волны заболеваемости коронавирусом в Украине говорят в своем анализе ученые Национальной академии наук Украины.

"Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", - заявили ученые.

До этого, в Минздраве прогнозировали пик распростренения "Омикрона"на конец января - начало февраля. Предыдущая волна накрыла страну в октябре. Тогда все регионы оказались в красной зоне карантина и пребывали там более месяца. Последними из нее вышли Запорожская и Волынская области (стали "желтыми" с 30 декабря).

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