Так, 45-летяя ведущая ТСН Падалко сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, что ее 14-летний сын Миша заразился коронавирусом, а именно новым штаммом "Омикрон", пик заболеваемости которым в Украине прогнозировали в Минздраве на февраль.
"Слышали, что "омикрон" начинается с насморка? Подтверждено моим сыном... Получили его позитивный экспресс-тест", - поделилась Падалко, назвав первый симптом болезни.
Более того, уже закрыт на карантин класс младшей дочери звезды "1+1" все по той же причине.
"Я только успела порадоваться офлайн родительскому собранию 😢. Должна была завтра быть во Франковске😢. Эх...", - добавила Падалко.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
"Тело нашли в лесу": Украину всколыхнула загадочная трагедия с бизнес-леди, без мамы остались двое детей
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Елена Кравец вывела на красную дорожку дочь-красотку: как сейчас выглядит Маша, которая с 15 лет живет отдельно
Притула после «Україна має талант» высказал, что думает о Евгении Коте: «У него есть сторона…»
Отметим, кроме насморка, среди других симптомов "Омикрона" Минздрав называет головную боль, усталость, чихание, боль в горле, хриплый голос, кашель, озноб или дрожь, потерю или изменение вкуса/обоняния.
Согласно данным Минздрава, "Омикрон" в 2,9 раз более заразителен, чем "Дельта".
"В случае появления первых симптомов важно сразу обратиться к врачу", - напоминают в ведомстве.
Напомним, что ведущая Маричка Падалко отправилась в военкомат, видео: "Моя первая попытка"
Как Politeka писала, что звезда «1+1» Падалко покрасовалась в кокетливом берете с охапкой тюльпанов
Также Politeka сообщала, что вирус в Украине разбушевался с новой силой, сколько жертв за сутки: "Больше всего больных в..."