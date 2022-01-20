Ведущая службы новостей на "1+1" Маричка Падалко огорошила известием о болезни своего старшего ребенка - появились подробности.

Так, 45-летяя ведущая ТСН Падалко сообщила в своих "сториз" в Инстаграм, что ее 14-летний сын Миша заразился коронавирусом, а именно новым штаммом "Омикрон", пик заболеваемости которым в Украине прогнозировали в Минздраве на февраль.

"Слышали, что "омикрон" начинается с насморка? Подтверждено моим сыном... Получили его позитивный экспресс-тест", - поделилась Падалко, назвав первый симптом болезни.

Более того, уже закрыт на карантин класс младшей дочери звезды "1+1" все по той же причине.

"Я только успела порадоваться офлайн родительскому собранию 😢. Должна была завтра быть во Франковске😢. Эх...", - добавила Падалко.

Отметим, кроме насморка, среди других симптомов "Омикрона" Минздрав называет головную боль, усталость, чихание, боль в горле, хриплый голос, кашель, озноб или дрожь, потерю или изменение вкуса/обоняния.

Согласно данным Минздрава, "Омикрон" в 2,9 раз более заразителен, чем "Дельта".

"В случае появления первых симптомов важно сразу обратиться к врачу", - напоминают в ведомстве.

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