Politeka.net расскажет об истории важного церковного праздника 21 января, особые приметы даты, главные традиции и основные запреты этого дня.

История праздника

Блаженный Григорий принял иноческий образ от преподобного Феодосия около 1064 года и остался в Печерском монастыре, где вскоре прославился молитвенным даром и прочими добродетелями.

Монах также мог творить чудеса - как гласят церковные предания, однажды он молитвой к Господу заставил воров, которые проникли в его келью ради поживы, заснуть на пять дней. Другой раз злоумышленники решили украсть плоды деревьев в саду Григория, но застыли как каменные на двое суток. Каждый раз блаженный прощал преступников, которые после покаяния добровольно оставались в монастыре выполнять различные работы.

Чудотворные мощи преподобного Григория хранятся в Ближних пещерах в Киево-Печерском монастыре - как повествует "Патерик Печерский", тело монаха на третий день после утопления в Днепре чудом оказалось в его замкнутой келье.

Какие традиции на праздник

По обычаям продолжались праздничные гуляния, и на столах православных еще оставались мясные блюда.

Верили, что если 21 января человек заболеет, то хворь непременно вскоре отступит, главное для выздоровления помолиться Григорию.

Для того, чтобы избавиться от застарелой лихорадки, в этот день в еду и напитки добавляли "траву-лихоманницу" (толстушку, козак, семиугодник, лиходей, сердечную).

Что нельзя делать

В эту дату ни в коем случае нельзя ссориться, иначе можно навлечь на себя сильный гнев святого. Кто поссориться, тот будет долго враждовать. Также в эту дату нельзя давать обсуждать человека за спиной.

В этот день запрещено примерять чужие украшения, особенно обручальные кольца. Также не следует отправляться в дорогу, иначе в пути может произойти беда.

Издавна существуют погодные приметы на этот день



Если сегодня запотели окна в домах, то жди скорую оттепель.

Если южный ветер в этот день дует, то лето будет дождливое с частыми грозами.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.