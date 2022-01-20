На сайте Министерства экономики Украины появился законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформирования законодательства в сфере социальных отпусков)" в соответствии с которым срок дополнительного отпуска на детей планируют сократить с 10 до 7 дней в году. Однако такой отпуск смогут оформить и мать и отец одновременно, тогда как сейчас таким правом может воспользоваться только один из родителей.
Дополнительный отпуск продолжительностью 7 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней согласно законопроєктом, будут предоставлять по основному месту работы:
- матери и отцу двух или более детей в возрасте до 15 лет;
- матери и отцу ребенка (детей) с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- одиноким матери или отцу;
- матери и отцу совершеннолетних сына или дочери с инвалидностью с детства подгруппы А І группы;
- лицу, усыновившему ребенка (детей);
- опекуну (попечителю) ребенка (детей) человека с инвалидностью с детства подгруппы А І группы;
- одному из приемных родителей;
- одному из родителей-воспитателей.
Заметим, что этот отпуск не может быть перенесен на следующий год, а общая его продолжительность не может быть длиннее, чем 10 дней в году (сейчас 14).
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