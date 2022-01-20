На сайте Министерства экономики Украины появился законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформирования законодательства в сфере социальных отпусков)" в соответствии с которым срок дополнительного отпуска на детей планируют сократить с 10 до 7 дней в году. Однако такой отпуск смогут оформить и мать и отец одновременно, тогда как сейчас таким правом может воспользоваться только один из родителей.

Дополнительный отпуск продолжительностью 7 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней согласно законопроєктом, будут предоставлять по основному месту работы:

матери и отцу двух или более детей в возрасте до 15 лет;

матери и отцу ребенка (детей) с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

одиноким матери или отцу;

матери и отцу совершеннолетних сына или дочери с инвалидностью с детства подгруппы А І группы;

лицу, усыновившему ребенка (детей);

опекуну (попечителю) ребенка (детей) человека с инвалидностью с детства подгруппы А І группы;

одному из приемных родителей;

одному из родителей-воспитателей.

Заметим, что этот отпуск не может быть перенесен на следующий год, а общая его продолжительность не может быть длиннее, чем 10 дней в году (сейчас 14).

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