Уряд України встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки на сторінці в Facebook, передавати Politeka.net.

Мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для упаковки і транспортування товарів і продуктів в точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг складуть:

2 грн – пакет без ручок і бічних складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

3,00 грн – пакет з ручками і бічними складками.

За даними Мінекономіки, кожен українець щорічно використовує в середньому 500 пластикових пакетів, які розкладаються понад століття.

Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети покликане стимулювати громадян використовувати багаторазові екологічні сумки і таким чином захистити навколишнє середовище і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластика.

Нагадаємо, що в червні 2021 року набрав чинності Закон № 2051-1 "про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Законом, зокрема, забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

У той же час, ці вимоги не поширюються на біорозкладані і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки і транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду і використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 р.забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксорозкладних пластикових пакетів.

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